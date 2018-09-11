СГ Ateshgah планирует к 2022г стать лидером в сегменте розничного страхования имущества и автомобилей

Совет директоров страховой группы "Ateshgah" утвердил стратегию развития на 2019-2021гг, отмечается в сообщении группы.
"Цель стратегии – за три года улучшить бизнес показатели. Основными задачами стратегии являются цифровизация, расширение канала электронных продаж, совершенствование IT-инфраструктуры", - сказал председатель правления страховой компании "Ateshgah" Азер Алиев.
В целом, стратегия охватывает 5 направлений.
А.Алиев подчеркнул, что согласно стратегии СГ Ateshgah должна стать лидером в сегменте розничного страхования имущества и автострахования, укрепить позиции в TOP-3 в сегменте корпоративного страхования.
В сообщении отмечается, что суммарные премии СГ, в которую входят страховые компании "Ateshag" и "Ateshgah Heyat", за январь-июнь 2018 года составили 48 млн манатов (12,1% всех премий страховщиков в Азербайджане).
А.Азизов
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