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Финансы 11.09.2018 11:29

СГ Ateshgah планирует к 2022г стать лидером в сегменте розничного страхования имущества и автомобилей

Совет директоров страховой группы "Ateshgah" утвердил стратегию развития на 2019-2021гг, отмечается в сообщении группы.

"Цель стратегии – за три года улучшить бизнес показатели. Основными задачами стратегии являются цифровизация, расширение канала электронных продаж, совершенствование IT-инфраструктуры", - сказал председатель правления страховой компании "Ateshgah" Азер Алиев.

В целом, стратегия охватывает 5 направлений.

А.Алиев подчеркнул, что согласно стратегии СГ Ateshgah должна стать лидером в сегменте розничного страхования имущества и автострахования, укрепить позиции в TOP-3 в сегменте корпоративного страхования.

В сообщении отмечается, что суммарные премии СГ, в которую входят страховые компании "Ateshag" и "Ateshgah Heyat", за январь-июнь 2018 года составили 48 млн манатов (12,1% всех премий страховщиков в Азербайджане).

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ГРУППА, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]