Президент Молдавии провел совещание по ситуации в стране, вернувшись к работе после ДТП

Президент Молдавии Игорь Додон провел рабочее заседание впервые после автоаварии, в которой он пострадал в воскресенье.
"Провёл оперативное совещание по ситуации в стране и по предстоящим международным контактам. Ещё раз хочу сказать спасибо всем за сочувствие, добрые пожелания и понимание в отношении меня и моих родных", - написал президент на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что, к сожалению, "ещё некоторое время понадобится быть под наблюдением врачей".
"Думаю, что мы все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения. Здоровья и добра всем!", - пожелал И.Додон.
Исходя из видео, опубликованном на личной странице президента в Facebook, у И.Додона кроме синяка на носу, других видимых травм - нет.
Как сообщалось, авария с участием двух автомобилей из кортежа президента Молдавии произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев-Кэлэрашь. Малотоннажный грузовик, который перевозил куриное мясо, выехал на встречную полосу и столкнулся с президентским "Мерседесом". Это видно на видеорегистраторе автомобиля, который ехал в кортеже за автомобилем президента. "Мерседес" перевернулся, в аварии также пострадал и джип охраны.
Президент Игорь Додон назвал аварию странной, а депутаты из пропрезидентской Партии социалистов написали в социальных сетях, что авария была "преднамеренным покушением на жизнь президента". Они сообщили, что И.Додон не хотел заострять внимание на состоянии здоровья, но в аварии пострадал как он, так и мать и сын президента, находившиеся с ним в автомобиле.
В то же время, во вторник в интервью одному из молдавских телеканалов, начальник Службы государственной охраны Молдавии Анатолий Голя заявил, что "версия покушения на президента исключается 100-процентно". Он сказал, что об этом свидетельствуют предварительные результаты расследования, которое проводится по этому делу.
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