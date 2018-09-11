Мэр столицы США города Вашингтон Мюриел Баузер во вторник объявила режим чрезвычайного положения в связи с ураганом "Флоренс", который приближается к юго-восточному побережью США.
"Я призываю всех жителей и гостей округа (Колумбия - ИФ) серьезно отнестись к этому урагану и следить за последней информацией о ситуации", - говорится в заявлении мэра.
Американская газета "Хилл" в свою очередь сообщила, что точная траектория движения урагана "Флоренс", которые сейчас находится над Атлантическим океаном, пока неизвестна.
Однако, по данным метеорологов, в округе Колумбия в связи с ураганом существует высокая вероятность штормовой погоды и наводнений.
Эксперты ожидают, что "Флоренс" вскоре усилится до пятой - максимальной - категории по шкале Саффира-Симпсона и достигнет побережья США в ночь на пятницу по местному времени.
Особую опасность ураган представляет для штатов Северная и Южная Каролина, а также для Вирджинии, где миллионы жителей уже начали активно готовиться к удару стихии. СМИ отмечают, что "Флоренс" может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на эти штаты за последние 60 лет. Ураган сопровождается проливными дождями и сильными порывами ветра, скорость которых достигает 209 км/ч.
Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер поручил провести эвакуацию всех жителей прибрежной части штата. По его словам, свои дома придется покинуть примерно 1 млн человек. В соседнем штате - Северная Каролина - также объявили об эвакуации, она затронет около 300 тыс. человек.
Накануне президент США Дональд Трамп призвал проявлять повышенную осторожность из-за приближения мощного урагана. "Пожалуйста, подготовьтесь (к стихии - ИФ), будьте аккуратны и будьте в безопасности", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Одним из самых мощных ураганов, которые обрушивались на штаты Северная и Южная Каролина, был ураган "Хейзел" в 1954 году. Тогда стихия унесла жизни нескольких десятков человек, более 15 тыс. жилых домов были разрушены.
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