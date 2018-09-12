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Бизнес и законодательство 12.09.2018 13:17

Компании из Чехии выполнили подрядных работ по госпроектам в Азербайджане на $2 млрд

Азербайджан заинтересован в увеличении объема взаимных инвестиций с Чехией, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Товарооборот между Чехией и Азербайджаном за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос более 2 раз. За I-ое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года также наблюдается почти двукратный рост. Это очень хороший показатель", - сказал Ш.Мустафаев в среду в Баку на азербайджано-чешском бизнес-форуме.

По его словам, 85% торговых отношений Чехии со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан.

"В Азербайджане зарегистрировано 25 компаний с чешским капиталом. Они работают в сфере услуг, связи, торговли, строительства. Чешские компании также являлись и являются подрядчиками в 8 госпроектах в Азербайджане общей стоимостью более $2 млрд. Это проекты в области реконструкции автомобильных и железных дорог, закупки автобусов IVECO. Чешские инвестиции в Азербайджане составляют около $30 млн, азербайджанские в Чехии - чуть больше. Уровень взаимных инвестицию не отвечает сегодняшним требованиям и мы, конечно, хотели бы добиться увеличения инвестиций", - подчеркнул министр.

Ш.Мустафаев считает, что стороны имеют перспективы для расширения сотрудничества в сфере реконструкции автомобильных и железных дорог, финансов, промышленности, торговли, инвестиций, машиностроения.

"В ближайшие годы мы можем добиться успеха в рамках проекта по сборке грузовых автомобилей Tatra на Гянджинском автомобильном заводе. Есть большие возможности в области строительства железнодорожных вагонов, в частности товарных, производства железнодорожных контейнеров, химической промышленности, фармацевтики, транспорта, транзитных перевозок, туризма, ИКТ", - отметил он.

Министр добавил, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана и более 40% внешнеторгового оборота страны приходится на долю европейских стран.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]