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Внешняя политика 12.09.2018 16:00

Президент Алиев считает успешным сотрудничество Азербайджана с НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен уровнем сотрудничества с НАТО.

И.Алиев принял в среду в Баку председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с НАТО успешно развивается. Он отметил важность проходящего в Баку заседания комитета по экономике и безопасности ПА НАТО с точки зрения расширения этого сотрудничества»,- отмечается в информации.

Президент отметил, что Азербайджан и НАТО сотрудничают долгие годы, Азербайджан является участником миссии "Решительная поддержка"

И.Алиев выразил уверенность, что визит делегации в Баку внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, Милли Меджлисом (парламентом) и ПА НАТО.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]