Президент Алиев считает успешным сотрудничество Азербайджана с НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен уровнем сотрудничества с НАТО.
И.Алиев принял в среду в Баку председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с НАТО успешно развивается. Он отметил важность проходящего в Баку заседания комитета по экономике и безопасности ПА НАТО с точки зрения расширения этого сотрудничества»,- отмечается в информации.
Президент отметил, что Азербайджан и НАТО сотрудничают долгие годы, Азербайджан является участником миссии "Решительная поддержка"
И.Алиев выразил уверенность, что визит делегации в Баку внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, Милли Меджлисом (парламентом) и ПА НАТО.
Ф.Исазаде
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