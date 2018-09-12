Президент Алиев считает успешным сотрудничество Азербайджана с НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен уровнем сотрудничества с НАТО.

И.Алиев принял в среду в Баку председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана с НАТО успешно развивается. Он отметил важность проходящего в Баку заседания комитета по экономике и безопасности ПА НАТО с точки зрения расширения этого сотрудничества»,- отмечается в информации.

Президент отметил, что Азербайджан и НАТО сотрудничают долгие годы, Азербайджан является участником миссии "Решительная поддержка"

И.Алиев выразил уверенность, что визит делегации в Баку внесет вклад в развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, Милли Меджлисом (парламентом) и ПА НАТО.

Ф.Исазаде