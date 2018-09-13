Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт электроэнергии на 55%

Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал 1 млрд 264 млн 401,21 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 55,6% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-августе 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 264 млн 401,21 тыс. кВт/час на сумму $59 млн 586,32 тыс.", - отметили в ГТК.
За 8 месяцев 2017 года Азербайджан экспортировал 812 млн 338,69 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $36 млн 232,16 тыс.
Таким образом, за январь-август 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 55,6%, в стоимостном – на 64,4%.
"В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.
Н.Аббасова
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