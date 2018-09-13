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ТЭК 13.09.2018 11:09

Азербайджан в январе-августе увеличил экспорт электроэнергии на 55%

Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал 1 млрд 264 млн 401,21 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 55,6% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 264 млн 401,21 тыс. кВт/час на сумму $59 млн 586,32 тыс.", - отметили в ГТК.

За 8 месяцев 2017 года Азербайджан экспортировал 812 млн 338,69 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $36 млн 232,16 тыс.

Таким образом, за январь-август 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 55,6%, в стоимостном – на 64,4%.

"В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в 2017 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 160 млн 196,03 тыс. кВт/час на сумму $50 млн 968,96 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]