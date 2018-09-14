АБР готов в 2019-2021гг предоставить Азербайджану кредитов на $815 млн

Азиатский банк развития (АБР) готов в 2019-2021гг предоставить Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $815 млн.
Согласно бизнес-плану на трехлетний период, опубликованному на сайте банка, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита.
При этом, в 2019 году банк зарезервировал для страны кредит на $250 млн, в 2020 году – на $265 млн, в 2021 году - $300 млн.
В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты в сфере энергетики, обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления.
По оценкам АБР, в 2019-2021гг правительство Азербайджана выделит $85 млн на финансирование проектов, кредитуемых банком.
Кроме этого, в 2019-2021г АБР планирует оказать Азербайджану технической помощи на сумму $1,5 млн.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
А.Азизов
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