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Финансы 14.09.2018 09:17

АБР готов в 2019-2021гг предоставить Азербайджану кредитов на $815 млн

Азиатский банк развития (АБР) готов в 2019-2021гг предоставить Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $815 млн.

Согласно бизнес-плану на трехлетний период, опубликованному на сайте банка, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита.

При этом, в 2019 году банк зарезервировал для страны кредит на $250 млн, в 2020 году – на $265 млн, в 2021 году - $300 млн.

В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты в сфере энергетики, обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления.

По оценкам АБР, в 2019-2021гг правительство Азербайджана выделит $85 млн на финансирование проектов, кредитуемых банком.

Кроме этого, в 2019-2021г АБР планирует оказать Азербайджану технической помощи на сумму $1,5 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов

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Тэги: АБР, БИЗНЕС, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]