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Внешняя политика 14.09.2018 16:44

Внешним силам не удастся втянуть Азербайджан в авантюру – президент Алиев

Азербайджан продолжит проводить независимую политику, основанную на национальных интересах, заявил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня роль и значимость Азербайджана в мире растут. В регионе без нашего участия не реализуется ни один проект. От наших решений многое зависит в регионе. Учитывая этот фактор, есть немало внешних сил, которые пытаются оказать влияние на Азербайджан. Но сильная политическая воля и экономический потенциал не позволят втянуть Азербайджан в какие-либо авантюры или инициативы, не соответствующие нашим национальным интересам», - заявил И.Алиев в пятницу.

Глава государства подчеркнул, что «Азербайджан ведет независимую политику и не зависит от кого-либо».

«Считаю тот факт, что Азербайджан проводит абсолютно независимую политику основным достижением в период своей деятельности в качестве президента. Наша политика построена на национальных интересах и традиционных ценностях, и мы должны сделать так, чтобы будущее поколение видело свое будущее в этом направлении»,- подчеркнул президент.

И.Алиев добавил, сегодня в различных уголках земли имеют место кровопролитие, войны, социально-экономический кризис и революции. «Источники опасности растут, появляются все более тревожные аспекты. Но Азербайджан остается стабильным. Граждане страны живут в условиях мира, безопасности, стабильности. В Азербайджане решаются все социальные и экономические вопросы», - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что в Азербайджан сегодня вкладываются значительные инвестиции. Кроме этого, Азербайджан вложил крупные инвестиции в сферу образования, прокладку дорог, водопроводов, линий электропередач, газификацию, укрепление военной мощи, а также в энергетические и транспортные проекты.

«Сегодня Азербайджан выделяется мировом масштабе, в частности в нашем регионе. Мир, стабильность, развитие, социальное благоденствие обеспечивается в Азербайджане, и будут обеспечиваться впредь. Мы не испытываем беспокойство по поводу нашего будущего", - подчеркнул И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОЛИТИКА, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]