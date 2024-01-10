Сербия не является ни чьим протекторатом; продолжит проводить независимую политику - Вучич

Сербский президент Александр Вучич опроверг утверждения главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего, что Сербия якобы является протекторатом России.
"Сербия гордится своей независимостью, поэтому я разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Кэмерона о том, что Сербия является протекторатом России, как и о том, что мы являемся дестабилизирующим фактором в регионе", - сказал он в среду при посещении Русского дома в Белграде. Слова Вучича приводит сербское телевидение.
"Сербия - независимая и суверенная страна, а не протекторат ни России, ни Великобритании, ни США, ни Германии, ни кого-либо другого", - подчеркнул он.
"Очевидно, если кто-то проводит собственную политику, и когда эта политика независимая, это беспокоит многих. Мы продолжим проводить независимую политику и в отношении России, и в отношении других стран", - сказал он, отметив, что отношения между Сербией и Россией очень хорошие.
Подразделения командос Азербайджана отработали задачи по обнаружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника
В Баку призвали Париж прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Во внеочередных президентских выборах Азербайджана примут участие 7 кандидатов
Азербайджан в IV квартале 2023г увеличил ненефтегазовый экспорт на 8%
Нефть перешла к слабому снижению
Германия в ноябре закупила рекордный в 2023г месячный объем нефти сорта Azeri Light
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Глобальный ущерб от стихийных бедствий составил $250 млрд в 2023г
Розничные продажи книг в Китае в 2023 году выросли на 4,7%, до $12,8 млрд - отчет
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы