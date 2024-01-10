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Дальнее зарубежье 10.01.2024 15:56

Сербия не является ни чьим протекторатом; продолжит проводить независимую политику - Вучич

Сербский президент Александр Вучич опроверг утверждения главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, заявившего, что Сербия якобы является протекторатом России.

"Сербия гордится своей независимостью, поэтому я разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Кэмерона о том, что Сербия является протекторатом России, как и о том, что мы являемся дестабилизирующим фактором в регионе", - сказал он в среду при посещении Русского дома в Белграде. Слова Вучича приводит сербское телевидение.

"Сербия - независимая и суверенная страна, а не протекторат ни России, ни Великобритании, ни США, ни Германии, ни кого-либо другого", - подчеркнул он.

"Очевидно, если кто-то проводит собственную политику, и когда эта политика независимая, это беспокоит многих. Мы продолжим проводить независимую политику и в отношении России, и в отношении других стран", - сказал он, отметив, что отношения между Сербией и Россией очень хорошие.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОЛИТИКА


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