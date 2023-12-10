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Внешняя политика 10.12.2023 19:20

Алиев и Вучич осмотрели военную технику и оборудование

В рамках официального визита в Сербию в городе Ниш состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Александаром Вучичем в формате один на один, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Кроме того, главы двух стран осмотрели военную технику и оборудование.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, ВИЗИТ, ПРЕЗИДЕНТ


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