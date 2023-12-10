Алиев и Вучич осмотрели военную технику и оборудование

В рамках официального визита в Сербию в городе Ниш состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сербии Александаром Вучичем в формате один на один, сообщает сайт главы азербайджанского лидера.

Кроме того, главы двух стран осмотрели военную технику и оборудование.

В.Алиев