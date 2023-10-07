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Внешняя политика 07.10.2023 11:15

Байрамов заявил о недопустимости двойных стандартов в отношении важных принципов международного права

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу встретился с председателем Национального собрания Сербии Владимиром Орличем.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, а также текущая ситуация в регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

"Байрамов с удовлетворением отметил важность взаимных контактов и визитов, особенно нынешнего политического диалога между лидерами двух стран, в развитии повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией в различных сферах. Напомнив, что Сербия всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность нашей страны в завершившемся армяно-азербайджанском конфликте, а также в постконфликтный период, министр Джейхун Байрамов подчеркнул недопустимость применения двойных стандартов в отношении этих важных принципов международного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирном процессе, а также предпринимаемых усилиях по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армянских жителей.

"Говоря об антитеррористических мероприятиях, начавшихся в ответ на очередные провокации остатков армянских вооруженных сил, которые в нарушение международного права после завершения оккупации продолжали сохранять присутствие на наших территориях, министр отметил, что в результате этих мероприятий всем вновь стали понятны масштабы незаконной милитаризации в Карабахском регионе", - подчеркивается в сообщении.

Байрамов отметил, что, несмотря на устранение этой реальной угрозы миру и безопасности в регионе, сегодня ряд стран предпринимают крайне опасные шаги по проецированию своих внутриполитических повесток на регион различными способами: "Несмотря на текущие вызовы, наша страна полна решимости предотвратить подобные попытки, а также продвигать процесс миростроительства и реинтеграции".

Орлич заявил, что, несмотря на то, что ситуация и картина в регионе совершенно ясна, противоречивые позиции, выдвигаемые рядом стран в противовес международному праву и нынешним реалиям, вызывают сожаление, добавил он.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, МИД


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