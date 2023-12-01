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Внешняя политика 01.12.2023 20:23

Баку и Белград обсудили поставки газа и подключение Сербии к проекту Black Sea Energy

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев провел в Сербии ряд встреч с членами сербского правительства. Об этом в пятницу сообщили в Минтруда и соцзащиты Азербайджана.

Там отметили, что на встрече с министром внутренней и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем стороны обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, была отмечена важность отмены визового режима между странами.

Бабаев также встретился с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович и министром строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Гораном Весичем.

Стороны обсудили "реализацию подписанных документов о сотрудничестве в сфере газоснабжения, вопросы поставок газа из Азербайджана в Сербию", а также "подключение Сербии к проекту Black Sea Energy и возможности торговли электроэнергией", сообщили в ведомстве.

В ходе переговоров также было отмечено, что прямые рейсы между Баку и Белградом будут запущены в ближайшее время.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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