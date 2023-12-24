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Дальнее зарубежье 24.12.2023 23:35

Вучич призывает сограждан не беспокоиться по поводу акции протеста оппозиции в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что акция протеста оппозиции в центре Белграда не несёт угрозы для властей.

"Я хочу сказать гражданам Сербии, не волнуйтесь (...) потому что никакой революции не происходит", - приводят его слова балканские СМИ.

Ранее в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий.

По словам Вучича, в акции участвуют примерно 2,5 тыс. человек.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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