Вучич призывает сограждан не беспокоиться по поводу акции протеста оппозиции в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что акция протеста оппозиции в центре Белграда не несёт угрозы для властей.
"Я хочу сказать гражданам Сербии, не волнуйтесь (...) потому что никакой революции не происходит", - приводят его слова балканские СМИ.
Ранее в Белграде несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на очередную акцию протеста, требуя отменить итоги недавних парламентских выборов и провести новое голосование. Некоторые демонстранты попытались проникнуть в одно из правительственных зданий.
По словам Вучича, в акции участвуют примерно 2,5 тыс. человек.
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