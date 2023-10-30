Сербское правительство обосновало президенту страны необходимость досрочных парламентских выборов

Кабинет министров Сербии в понедельник рекомендовал президенту страны Александру Вучичу распустить скупщину (парламент) и провести досрочные парламентские выборы, сообщает сербский телерадиоканал РТС.
"Проведение новых парламентских выборов в существующих реалиях обеспечило бы более высокую степень демократичности, снижения напряженности и разжигания ненависти в обществе, утверждения права на свободное высказывание мнений по определенным политическим, экономическим и другим проблемам", - приводит РТС выдержку из сообщения правительства Сербии.
Телеканал напоминает, что "в последнее время в некоторых общественных кругах звучали требования, касающиеся проведения внеочередных выборов, а 11 сентября представители ряда оппозиционных политических партий направили такой запрос президенту страны".
Кроме того, на заседании в понедельник правительство приняло решение о роспуске скупщины Белграда и образовании временного совета сербской столицы. Аналогичные решения приняты и еще для 64 городов в Сербии.
Президент Сербии в конце сентября подтвердил, что намерен провести досрочные парламентские выборы 17 декабря.
"Оппозиция требовала выборов, она их получит. Пусть готовится. Выборы состоятся в Белграде (муниципальные выборы - ИФ) и по всей Сербии", - сказал тогда глава государства.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года. На них победили сторонники Вучича.
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