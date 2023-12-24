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Дальнее зарубежье 24.12.2023 22:37

Вучич планирует сформировать новое правительство Сербии в феврале

Президент Сербии Александр Вучич, чья коалиция "Сербия не должна останавливаться" победила на недавних парламентских выборах, заявил, что новое правительство страны, вероятно, будет сформировано в феврале, сообщают в воскресенье балканские СМИ.

В сообщениях отмечается, что, по словам Вучича, парламент нового созыва начнет работу в январе, что позволит еще через месяц сформировать правительство.

При этом глава государства раскритиковал сербскую оппозицию за "жесткое давление на институты власти с целью изменить результаты выборов". Вучич отметил, обращаясь к проводящим акции протеста оппозиционерам, что "правительство Сербии можно поменять только на выборах".

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, КРИТИКА


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