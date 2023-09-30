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Дальнее зарубежье 30.09.2023 22:06

Вучич пообещал отвести часть войск от Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, что планирует оставить лишь 4 тыс. военнослужащих у границ с Косово.

"В прошлом году у нас было 14 тыс. военных около административной границы. Сегодня их 7,5 тыс. И мы сократим численность этого контингента до 4 тыс.", - заявил он газете Financial Times.

Вучич добавил, что эскалация напряженности с Косово "была бы контрпродуктивной для стремления Белграда вступить в ЕС".

Накануне США призвали Белград отвести военную технику, размещенную на границе с Косово. Кроме того, в Белом доме подтвердили, что принято решение нарастить присутствие на подконтрольной Приштине территории сил НАТО для Косово (КФОР).

Также в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс направит в Косово дополнительные силы миссии КФОР с целью урегулировать ситуацию на севере региона.

На этой неделе в Белграде выступили с критикой в адрес КФОР за бездействие в условиях операции, которую провела косовская полиция на севере края в прошлые выходные.

Ситуация на севере Косово осложнилась в минувшие выходные: глава косовского правительства Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье в 55 км от Приштины около 30 вооруженных людей открыли огонь по косовским полицейским. Вучич тогда сообщил, что косовские полицейские убили нескольких сербов.

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОСОВО


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