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ТЭК 14.09.2018 16:53

Азербайджан и Equinor планируют сотрудничать в сфере альтернативной энергетики

Министерство энергетики Азербайджана и норвежская компания Equinor планируют наладить сотрудничество в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии (АВИЭ), говорится в сообщении Минэнерго.

Текущее состояние в сфере АВИЭ и возможности сотрудничества в этой сфере были обсуждены на заседании в пятницу в Баку с участием представителей Минэнерго, Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Equinor.

"На заседании было отмечено, что проведение подобных встреч нацелено на реализацию совместно с Equinor проектов, способных дать толчков развитию данной сферы в Азербайджане", - говорится в информации.

По данным Минэнерго, в настоящее время в Азербайджане на более 30 социальных объектах реализованы проекты в сфере альтернативной и возобновляемой энергии. Однако, для развития этой сферы должен применяться принцип «Построй-сдай» и уже подготовлен новый проект закона.

Менеджер Equinor Андрес Йестадисе, в свою очередь, сообщил, что компания в перспективе намерена больше средств инвестировать в сферу альтернативной энергетики и до 2030 года довести объем инвестиций в эту сферу до 15% от их общей суммы.

«По итогам заседания стороны договорились определить сферы, наиболее перспективные для двустороннего сотрудничества. Кроме этого, Equinor представит более конкретные предложения по сотрудничеству с Азербайджаном. В перспективе будет рассмотрен вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между компанией и Минэнерго», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: EQUINOR, ПРОЕКТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]