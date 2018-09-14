Азербайджан и Equinor планируют сотрудничать в сфере альтернативной энергетики

Министерство энергетики Азербайджана и норвежская компания Equinor планируют наладить сотрудничество в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии (АВИЭ), говорится в сообщении Минэнерго.
Текущее состояние в сфере АВИЭ и возможности сотрудничества в этой сфере были обсуждены на заседании в пятницу в Баку с участием представителей Минэнерго, Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Equinor.
"На заседании было отмечено, что проведение подобных встреч нацелено на реализацию совместно с Equinor проектов, способных дать толчков развитию данной сферы в Азербайджане", - говорится в информации.
По данным Минэнерго, в настоящее время в Азербайджане на более 30 социальных объектах реализованы проекты в сфере альтернативной и возобновляемой энергии. Однако, для развития этой сферы должен применяться принцип «Построй-сдай» и уже подготовлен новый проект закона.
Менеджер Equinor Андрес Йестадисе, в свою очередь, сообщил, что компания в перспективе намерена больше средств инвестировать в сферу альтернативной энергетики и до 2030 года довести объем инвестиций в эту сферу до 15% от их общей суммы.
«По итогам заседания стороны договорились определить сферы, наиболее перспективные для двустороннего сотрудничества. Кроме этого, Equinor представит более конкретные предложения по сотрудничеству с Азербайджаном. В перспективе будет рассмотрен вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между компанией и Минэнерго», - отмечается в информации.
Н.Аббасова
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