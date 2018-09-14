Власти США расследуют отмывание денег в Danske Bank - WSJ

Власти США расследуют отмывание денег через Danske Bank, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и попавшие в ее распоряжение документы.

По данным издания, министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводят три независимых расследования в отношении Danske Bank на основании жалобы, поступившей в SEC более двух лет назад. В жалобе упоминаются Deutsche Bank и Citigroup, как участвовавшие в переводах средств в эстонский филиал Danske Bank и из него.

Акции банка подешевели на 4,8% после публикации материала WSJ, но потом замедлили падение до 2,6%. Капитализация банка с начала 2018 года сократилась более чем на 30%.

Продолжаются проверки транзакций эстонского филиала Danske Bank за несколько лет по 2015 год.

Банк часто контактирует с регулирующими органами, но, как правило, не комментирует эти контакты, заявил WSJ официальный представитель Danske Bank. Deutsche Bank, Citigroup, Минюст и Минфин США отказались дать комментарии WSJ.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. В настоящее время внутреннее расследование затрагивает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд.

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике, сообщили изданию источники, знакомые с ходом расследования.

Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании и эстонские власти. В июле создатель компании Hermitage Capital Уильям Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе.