Москва обещает сделать выводы в связи с требованием Дании в 3 раза сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене

В МИД России расценили требование властей Дании сократить число российских дипломатов в Копенгагене как проявление враждебной позиции.

"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркнуто, что "необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны".

Ранее в пятницу МИД Дании потребовал сократить число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене до уровня, соответствующего численности персонала посольства Дании в Москве. Российское посольство должно ограничиться пятью дипломатами и 20 административно-техническими сотрудниками. Сокращение числа сотрудников российского посольства должно быть завершено к 29 сентября.