Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Дальнее зарубежье 01.09.2023 23:33

Москва обещает сделать выводы в связи с требованием Дании в 3 раза сократить число дипломатов в посольстве в Копенгагене

В МИД России расценили требование властей Дании сократить число российских дипломатов в Копенгагене как проявление враждебной позиции.

"Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в Посольстве России в Копенгагене, с 15 до 5 человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркнуто, что "необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны".

Ранее в пятницу МИД Дании потребовал сократить число сотрудников российской дипмиссии в Копенгагене до уровня, соответствующего численности персонала посольства Дании в Москве. Российское посольство должно ограничиться пятью дипломатами и 20 административно-техническими сотрудниками. Сокращение числа сотрудников российского посольства должно быть завершено к 29 сентября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ДАНИЯ, ДИПЛОМАТЫ


Похожие новости


Лавров и Фидан обсудят в Москве параметры поставки 1 млн тонн зерна в Турцию при финобеспечении Катара Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов Лавров обсудил с Мирзояном процесс нормализации между Ереваном и Баку Армения препятствует мирному процессу в регионе - Байрамов Байрамов и Лавров обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном МИД РФ прокомментировал подготовку мирного договора между Баку и Ереваном Ван И заявил Лаврову о намерении Китая сохранять объективность в ситуации с Украиной В МИД объяснили США, что нужно России по зерновой сделке России нужно готовить больше специалистов по Африке, Ближнему Востоку, считают в МИД РФ Очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении планируется провести в текущем году - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az