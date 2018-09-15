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Дальнее зарубежье 15.09.2018 16:27

Могерини и де Мистура обсудили, как предотвратить наступление и гуманитарную катастрофу в Идлибе

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудили ситуацию в Идлибе и взаимодействие с гарантами Астаны, говорится в опубликованном в субботу коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Они обсудили последнее развитие сирийского кризиса и предстоящую встречу высокого уровня по Сирии, которую ЕС проведет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября, сообщается о консультациях Ф.Могерини и С.деМистуры, состоявшихся накануне вечером в Брюсселе.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) и специальный посланник особое внимание сосредоточили на ситуации в Идлибе и в северной Сирии, на постоянной работе по поддержке сирийского народа и необходимости предотвратить крупномасштабное военное наступление и гуманитарную катастрофу, которая последует. Высокий представитель и специальный посланник обменялись мнениями об их работе с гарантами Астаны, которых они призвали сохранить зону деэскалации в Идлибе", - отмечается в сообщении ЕВС.

Ф.Могерини и С.деМистура обсудили подготовку в Женеве к созданию конституционного комитета для возобновления переходного политического процесса в Сирии, а также возможности Европейского союза поддержать этот процесс, включая усилия по возвращению сторон конфликта за стол переговоров.

В документе подчеркивается, что глава европейской дипломатии "подтвердила давнюю позицию ЕС в отношении восстановления (страны - ИФ): "Европейский союз будет готов помочь в восстановлении Сирии только в том случае, когда всеобъемлющий и подлинный политический переход на основе резолюции 2254 (2015) Совета Безопасности ООН и Женевского коммюнике 2012 года будет идти полным ходом".

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Тэги: ЕС, ООН, СИРИЯ, МОГЕРИНИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]