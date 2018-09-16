Тереза Мэй считает неуместным одновременно с Brexit проводить дебаты о руководстве правящей партии - СМИ

Премьер Британии Тереза Мэй - лидер правящей Консервативной партии - считает неконструктивным вести дебаты о её политическом будущем на фоне переговоров по Brexit, сообщает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
АП уточняет, что об этом Т.Мэй заявила британской телерадиокорпорации Би-би-си в интервью, полная версия которого должна выйти в эфир в этот понедельник.
"Я немного раздражена, но эти дебаты не о моем будущем. Эти дебаты о будущем народа Соединенного Королевства и о будущем Соединенного Королевства", - сказала она, подчеркнув, что первым делом, внимание следует уделять этим вещам.
По данным АП, также Т.Мэй подвергла критике бывшего главу МИД Великобритании Бориса Джонсона, который подал в отставку за несогласие с планами Т.Мэй сохранить близкие связи Великобритании и ЕС после Brexit.
Ранее на этой неделе Би-би-си сообщала со ссылкой на источник, что члены парламента от Консервативной партии Великобритании, выступающие против плана Т.Мэй по Brexit, провели встречу, на которой обсудили, каким образом и когда они могут принудить Т.Мэй покинуть свой пост.
Встреча прошла во вторник вечером среди 50 членов European Research Group (ERG), группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС. Члены группы выступают против плана Т.Мэй, согласованного в июле в резиденции Чекерс.
Однако, по информации газеты "Гардиан", председатель ERG Джакоб Рис-Могг заявил, что у группы не было цели сместить Т.Мэй с ее поста, но группа хотела бы, чтобы премьер отказалась от плана, согласованного в Чекерс.
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