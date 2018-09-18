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18.09.2018 14:00

Компания Bakcell в очередной раз присоединилась к международной экологической акции

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell присоединилась к ряду компаний, правительственных учреждений и неправительственных организаций страны для проведения акции по очистке пляжа в Бильгя, в рамках Международного дня чистоты в прибрежных зонах, который отмечается 15 сентября по всему миру.

В течение последних 23 лет многие страны мира отмечают 15 сентября - Международный день чистоты в прибрежных зонах. Это самое масштабное волонтерское движение по очистке берегов внутренних вод от мусора. С этой целью десятки тысяч людей добровольно очищают берега от мусора и отходов.

Азербайджан уже девятый год подряд принимает участие в данной международной экологической акции. Традиционно, организаторами мероприятия выступают Coca-Cola, Bakcell, Pasha Bank и инициатива волонтёрской школы ASAN – «Yaşıl ASAN». Среди партнеров акции ASAN Radio, «Xəzər TV», AzEkol, AFFA, Baku Expo 2025, Alliance Asisst Group, Toyota Center Baku, кофейная сеть Entreé и Федерация велоспорта Азербайджана.

Акция по очистке прибрежных территорий от мусора, состоялась 15 сентября на пляже в Бильгя с участием молодежи, сотрудников Bakcell и других компаний и членов их семей, под девизом #Xəzəriqoruyaq (Сохраним Каспий). В этом году, в акции приняло участие более 600 человек, благодаря которым с прибрежной зоны было убрано около 5 тонн мусора. Акция была призвана обратить внимание общественности на экологическую ситуацию в стране, повысить информированность населения в этой сфере и призвать к более ответственному отношению к окружающей среде. Всем участникам были предоставлены транспорт, фирменные футболки, безалкогольные напитки и продукты питания, а также необходимые чистящие средства.

Следует отметить, что за последние 9 лет около 40 гектаров пляжей Каспия было очищено от 32 тонн бытовых отходов. Данные о собранных отходах регистрируются и отправляются в международную организацию Ocean Concervancy. Полученные сведения в свою очередь отражаются в международных докладах об очистке прибрежных зон мирового океана.

Будучи социально ответственной компанией, Bakcell является первым мобильным оператором, присоединившимся к данному проекту. Компания с радостью вносит свой вклад в повышение информированности населения в вопросах охраны экологии, окружающей среды и здоровья людей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]