Buta Airways увеличила флот до 7 самолетов Embraer E-190

Азербайджанский лоукостер Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190 от завода-изготовителя в Бразилии, говорится в сообщении компании.

«По традиции самолет в Международном аэропорту Гейдар Алиев встречали водяной аркой. Это воздушное судно стало седьмым во флоте Buta Airways и позволит включить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям», - отмечается в информации.

Новый самолет назван в честь села Гюннют в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, недавно освобожденного от армянской оккупации.

По данным авиакомпании, в ближайшее время Buta Airways получит еще один самолет такого типа, что позволит ей расширить географию полетов.

«Buta Airways» основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по 10 международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.

За 8 месяцев 2018 года Buta Airways перевезено 305 тыс. пассажиров.

Н.Аббасова