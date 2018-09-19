В Баку открылась фотовыставка «Заповедная природа России»

19 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие фотовыставки «Заповедная природа России», предоставленной Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Азербайджана». В неё вошли фотографии великолепной северной природы, сделанные в Мурманской области.

Первыми посетителями выставки стали участники семинара азербайджанских и российских журналистов, проходящего в эти дни в РИКЦ. Его организатор – Российский университет дружбы народов (РУДН). Собравшихся приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Александр Каламин.

На открытии выставки выступил ансамбль духовых инструментов «New Life Brass» имени Т. Докшицера из Москвы, прибывший в Баку для участия в Х Международном музыкальном фестивале, посвященном У. Гаджибекову, по приглашению Министерства культуры Азербайджанской Республики.