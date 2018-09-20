Консорциум Шах-Дениз поставил в Турцию по TANAP около 200 млн кубометров газа - SOСAR

Объем азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз, экспортированного в Турцию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP), с 30 июня 2018 года составил 198 млн кубометров, сообщил первый вице-президент компании Хошбахт Юсифзаде.

"С момента начала поставок газа с месторождения Шах-Дениз по газопроводу TANAP и до сих пор в Турцию поставлено 198 млн кубометров газа", - отметил Х.Юсифзаде.

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова