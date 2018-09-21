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Регион 21.09.2018 18:25

Запрет на трансляцию в Молдавии российских телеканалов должен быть снят, считает президент Додон

Президент Молдавии Игорь Додон выступает за отмену введенного парламентом запрета на трансляцию в стране информационно-аналитических и военных программ российских телеканалов.

Он написал об этом в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с вице-президентом Академии российского телевидения Александром Любимовым, который приехал в Кишинев в качестве модератора первого Молдавско-российского экономического Форума.

"Ещё раз выразил свою принципиальную позицию: свобода слова незыблема, цензура недопустима. Все российские телепередачи должны вернуться в сетку вещания молдавских телеканалов, а наш телезритель сам выберет, что смотреть и какую точку зрения выбирать", - подчеркнул И.Додон.

Он сообщил также о том, что в рамках Форума подписано соглашение о проведении в 2019 году в Кишиневе очередной церемонии вручения российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ".

Как сообщалось, закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом сразу в двух чтениях в конце прошлого года.

Тогда же президент И.Додон отказался промульгироваь закон, который затем был повторно принят парламентом. Закон промульгировал председатель парламента Андриан Канду, которому решением Конституционного суда было предоставлено такое право.

Закон вступил в силу с 12 февраля. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

После вступления в силу закона, к телеканалам стали принять санкции за нарушение закона о запрете "российской пропаганды". Телеканал "РТР-Молдова" был оштрафован на сумму в 50 тыс. леев (около $3 тысяч) за трансляцию нескольких информационных сюжетов телеканала "Россия". А телеканал Prime был оштрафован на 70 тысяч леев (около $4 тысяч) за трансляцию в прямом эфире выступления президента РФ Владимира Путина в Совете Федерации.

Это - самые крупные штрафы, когда-либо применявшиеся к телеканалам. Ранее, штрафные санкции за любые нарушения составляли 200-300 долларов. Они были повышены в десятки раз, одновременно со вступлением в силу закона о борьбе с "российской пропагандой".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ТЕЛЕВЕЩАНИЕ


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