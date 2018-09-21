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Дальнее зарубежье 21.09.2018 21:24

Международный суд ООН объявит решение по иску Ирана к США 3 октября

Международный суд ООН 3 октября объявит свое решение по иску Ирана против США, в рамках которого Тегеран требует приостановить действие антииранских санкций, говорится в пресс-релизе суда.

"В среду, 3 октября 2018 года, Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, вынесет свое постановление по запросу на определение обеспечительных мер, сделанному Ираном, по делу "О предполагаемых нарушениях США Соглашения 1955 года "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах"", - говорится в сообщении суда.

Решение суда будет озвучено в рамках открытого заседания во Дворце Мира в Гааге, которое начнется в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

Заключительные слушания по иску Ирана против США прошли 30 августа.

В общей сложности, слушания продлились четыре дня.

Соглашение 1955 года "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

В ходе слушаний Иран настаивал на существовании "невосполнимого ущерба" от действия ограничительных мер, восстановленных США. Так, по мнению Тегерана, санкции затрагивают не только иранскую экономику, но и иранских контрагентов, что приводит к негативным последствиям для рядовых граждан Ирана и других стран.

Основными аргументами американской стороны являлось то, что у Международного суда ООН отсутствует должная юрисдикция для рассмотрения такого спора. Помимо этого, представители США утверждали, что Иран не предоставил в ходе слушаний достаточных доказательств того, что ему был нанесен "непоправимый вред" посредством санкций.

8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

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Тэги: ООН, ИРАН, США, СУД, РЕШЕНИЕ


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