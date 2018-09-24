Президент Молдавии временно отстранен от должности

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности.
Такое решение Конституционный суд принял в понедельник по запросу депутатов от Демократической партии.
Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.
И.Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром.
Согласно законодательству президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан промульгировать.
Прецедент с временным отстранением президента от занимаемой должности был создан решением Конституционного суда от 17 октября 2017 года. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров.
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