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СНГ 24.09.2018 12:47

Президент Молдавии временно отстранен от должности

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента Игоря Додона от занимаемой должности.

Такое решение Конституционный суд принял в понедельник по запросу депутатов от Демократической партии.

Решение Конституционного суда направлено на то, чтобы дать возможность председателю парламента в качестве исполняющего обязанности президента подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

И.Додон повторно отказался назначить на эти должности кандидатов, предложенных премьер-министром.

Согласно законодательству президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан промульгировать.

Прецедент с временным отстранением президента от занимаемой должности был создан решением Конституционного суда от 17 октября 2017 года. Тогда президент отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года Конституционный суд еще раз прибегнул к такой же процедуре при назначении пяти министров.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]