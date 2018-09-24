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Дальнее зарубежье 24.09.2018 18:04

Британия будет добиваться лучших условий в сделке по Brexit, но готова к любым обстоятельствам - министр

Британское правительство нацелено на заключение самой выгодной сделки по Brexit, но в то же время оно готово к различным обстоятельствам, рассказал в понедельник в эфире "Толк радио" министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб.

"Отбрасывая всю эту политическую мелодраму, мы продолжаем добросовестно вести переговоры. Мы пытаемся достичь лучшей сделки, какой сможем, но мы готовы к любым обстоятельствам", - заявил Д.Рааб.

Он отметил, что для достижения сделки работать над ней должны обе стороны.

"Нам нужно быть готовыми к возможности того, что амбиции, которые есть у нас по этим переговорам, чтобы заключить самую удачную сделку, могут отсутствовать у другой стороны, а для танго нужно двое", - сказал Д.Рааб.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.

В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНИСТР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]