Британия будет добиваться лучших условий в сделке по Brexit, но готова к любым обстоятельствам - министр

Британское правительство нацелено на заключение самой выгодной сделки по Brexit, но в то же время оно готово к различным обстоятельствам, рассказал в понедельник в эфире "Толк радио" министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб.
"Отбрасывая всю эту политическую мелодраму, мы продолжаем добросовестно вести переговоры. Мы пытаемся достичь лучшей сделки, какой сможем, но мы готовы к любым обстоятельствам", - заявил Д.Рааб.
Он отметил, что для достижения сделки работать над ней должны обе стороны.
"Нам нужно быть готовыми к возможности того, что амбиции, которые есть у нас по этим переговорам, чтобы заключить самую удачную сделку, могут отсутствовать у другой стороны, а для танго нужно двое", - сказал Д.Рааб.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из ЕС зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Британии был неприемлемым.
В свою очередь, председатель Европейского Совета Дональд Туск сказал, что переговоры по Brexit переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Д.Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.
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