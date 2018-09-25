Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0258 GBR   2.2275 TRY   0.2758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.08 Brent   81.20

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 31° Завтра 16° 25° 28 Сен 15° 21° 29 Сен 15° 22°

Дальнее зарубежье 25.09.2018 19:38

Ущерб экономике США от урагана "Флоренс" может достичь $28,5 млрд - CoreLogic

Ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", вероятно, составил от $19 млрд до $28,5 млрд, подсчитали эксперты исследовательской компании CoreLogic.

Как передает CNN, CoreLogic учла последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов.

По оценкам компании, основной объем ущерба не был застрахован - от $13 млрд до $18,5 млрд.

Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от $2 млрд до $5 млрд.

Ранее во вторник другая исследовательская компания - RMS - оценила страховой ущерб в результате "Флоренс" от $2,8 млрд до $5 млрд.

Ураган обрушился на восточное побережье США в середине сентября. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты - Северная и Южная Каролина. По последним данным, в результате разгула стихии погибли 43 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УРАГАН, УЩЕРБ


Похожие новости


Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США Трамп заявляет, что США готовы к удару мощного урагана "Флоренс" Мэр Вашингтона объявила режим ЧП из-за приближения к побережью США урагана "Флоренс" Власти Техаса оценили ущерб от ураган "Харви" в $180 млрд, просят еще $61 млрд из федерального бюджета Ураган "Нейт" вызвал ливни и сильный ветер на юго-востоке США Число жертв в результате урагана "Мария" на Пуэрто-Рико увеличилось до 34 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]