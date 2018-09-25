Ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", вероятно, составил от $19 млрд до $28,5 млрд, подсчитали эксперты исследовательской компании CoreLogic.
Как передает CNN, CoreLogic учла последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов.
По оценкам компании, основной объем ущерба не был застрахован - от $13 млрд до $18,5 млрд.
Ущерб, застрахованный по Национальной программе страхования от наводнений, составил от $2 млрд до $5 млрд.
Ранее во вторник другая исследовательская компания - RMS - оценила страховой ущерб в результате "Флоренс" от $2,8 млрд до $5 млрд.
Ураган обрушился на восточное побережье США в середине сентября. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты - Северная и Южная Каролина. По последним данным, в результате разгула стихии погибли 43 человека.
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