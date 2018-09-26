Азербайджан запустил на орбиту третий спутник

Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ОАО "Azerkosmos".
"Сегодня ночью французская Airanespace запустила на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2" с помощью ракетоносителя Ariane-5. Запуск осуществлен с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ)", - отметили в обществе.
Спутник «Azerspace-2» будет эксплуатироваться 15 лет. Azerspace-2 охватит страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Тропической Африки. Новый спутник позволит расширить спектр услуг, оказываемых Azerkosmos, географию деятельности общества, а также станет резервом на орбите для спутника «Azerspace-1».
ОАО "Azerkosmos" и "Airanespace" в декабре 2015 года подписали контракт по запуску на геостационарную орбиту спутника "Azerspace-2". По договоренности между Azerkosmos и Intersat, спутник Azerispace-2 будет расположен на орбитальной позиции 45 градусов восточной долготы и охватит регионы Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока.
Azerkosmos заключил контракт с компанией "Space Systems/Loral" (SSL) на изготовление спутника «Azerispace-2". Стоимость контракта составила $191,36 млн. Финансирование проекта создания спутника «Azerispace-2» осуществляется за счет долгосрочной и льготной кредитной линии Канадского агентства по развитию экспорта (Export Development Canada, EDC).
В настоящее время Azerkosmos оказывает услуги клиентам посредством первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» и низкоорбитального спутника за поверхностью земли «Azersky».
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Расходы на изготовление и запуск "Azerspace-1" составили $233 млн.
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
А.Азизов
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