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Регион 27.09.2023 13:35

Иран запустил спутник дистанционного зондирования

Ирану удалось совершить успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Nour 3, сообщает агентство ИРНА.

"Я поздравляю с успешным запуском народ, усердных работников аэрокосмического сектора и экспертов воздушно-космических сил Ирана", - сказал министр информационных и коммуникационных технологий страны Исса Зарепур.

По информации агентства, спутник выведен на орбиту высотой в 450 км. Запуск Nour 3 осуществил Корпус Стражей Исламской республики с использованием созданной в Иране ракеты Ghassed.

Ранее представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми сообщил, что Иран через восемь лет намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг. По его словам, "основной площадкой для международных запусков станет космическая база Чабахар, которая в настоящее время строится под управлением Иранской космической организации".

Джахроми также сообщил, что правительство рассматривает программы в области проектирования и строительства различных типов телекоммуникационных, измерительных и радиолокационных спутников с опорой на внутренние возможности страны.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК, ЗАПУСК


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