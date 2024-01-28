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Регион 28.01.2024 16:50

Тегеран сообщил о передаче сигнала с орбиты одним из выведенных на орбиту иранских спутников

Один из трех иранских спутников - "Мехда", запущенных в воскресенье, начал передавать сигналы с орбиты, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Исса Зарепур.

"Мехда" - это исследовательский спутник весом в 32 килограмма, разработанный и испытанный иранским Исследовательским космическим центром. Он предназначен для тестирования передовых спутниковых подсистем.

В рамках миссии на орбиту были также запущены спутники "Кейхан-2" и "Хатеф-1", разработанные компанией "Иранская электронная промышленность", которая находится в ведении министерства обороны. Вес этих спутников не превышает 10 кг.

Об их функционировании иранские власти пока ничего не сообщают.

Спутники "Мехда", "Кейхан-2"и "Хатеф-1" были запущены в воскресенье с пусковой платформы в космическом центре имени имама Хомейни в провинции Семнан. Они должны были разместиться на орбитах высотой от 450 до 1,1 тыс. км.

По данным телеканала PressTV, ракета "Симорг" ("Феникс") разработана специалистами иранского министерства обороны.

20 января Иран вывел на орбиту высотой 750 км спутник "Сорайя" весом 50 кг. Данные телеметрии о состоянии систем энергоснабжения, автоматического позиционирования, связи и управления указали на то, что спутник функционирует нормально.

США и их союзники, подозревающие Иран в стремлении получить ядерное оружие, опасаются, что Тегеран могут использовать космическую программу для тестирования баллистических технологий. Такие технологии необходимы, в частности, для создания средств доставки ядерного оружия. Иранская сторона заверяет, что ее ядерная программа мирная. Отказываться от космической программы в Тегеране не намерены.

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Тэги: ИРАН, СПУТНИК, ОРБИТА


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