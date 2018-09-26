Компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной под девизом «Первый шаг в карьере»

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого быстрого мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, приняла участие в ярмарке активной занятости, проведенной 26 сентября в университете «Одлар Юрду».
Ярмарка активной занятости проводится на регулярной основе Государственной службой занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, с целью обеспечения успешной интеграции студентов и выпускников ВУЗов города Баку в рынок труда.
На ярмарке в «Одлар Юрду» приняли участие более 50 предприятий и компаний. На стенде Bakcell, привлекшем большое внимание участников, студентам и выпускникам университета была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с кандидатами
Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, и вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения. Только в течение этого года, компания приняла участие в карьерных выставках университета ADA, Западного Каспийского университета, АГУНП и АГАУ. Наряду с этим, Bakcell объявила о начале традиционной летней программы стажировки и успешно осуществила целый ряд других проектов направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.
Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечить молодых талантливых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, и таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 30 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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