В Баку отметили 95-летие со дня рождения Расула Гамзатова

26 сентября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялся вечер, посвященный 95-летию российского писателя, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В стенах РИКЦ звучали его стихи на аварском, азербайджанском и русском языках, исполнялись музыкальные произведения. На юбилейный вечер собрались почитатели творчества Расула Гамзатова в Азербайджане – деятели культуры, преподаватели и студенты бакинских вузов, соотечественники.

Перед гостями вечера выступил руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он поделился своими воспоминаниями о личном знакомстве с Расулом Гамзатовым.

В концертной программе приняли участие представители аварской общины Азербайджана.

5. Заур Хероев

6. Заур и Сафар Хероевы