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Бизнес и законодательство 27.09.2018 09:58

Баку и Москва могут расширить бизнес-сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, АПК и туризма – глава Минэкономики Азербайджана

Азербайджанские и российские предприниматели проявляют интерес к расширению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, АПК, туризма, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на принципах добрососедства и находится на стратегическом уровне", - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.

Министр отметил, что Деловой совет является хорошей платформой для налаживания деловых связей и определения направлений сотрудничества.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. "Россия находится на первом месте по импорту товаров в Азербайджан. Кроме этого, Россия находится на первом месте по экспорту из Азербайджана ненефтяной продукции", - отметил он.

Министр добавил, что в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом. "Российские инвестиции в экономику Азербайджана до сих пор составили $4 млрд, азербайджанские – в экономику России - $1 млрд. Есть интересен к расширению сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, туризм, сельское хозяйство и др. направлениях", - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]