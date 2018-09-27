Баку и Москва могут расширить бизнес-сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, АПК и туризма – глава Минэкономики Азербайджана

Азербайджанские и российские предприниматели проявляют интерес к расширению сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, АПК, туризма, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Россией основано на принципах добрососедства и находится на стратегическом уровне", - сказал Ш.Мустафаев в четверг в Баку на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов.

Министр отметил, что Деловой совет является хорошей платформой для налаживания деловых связей и определения направлений сотрудничества.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. "Россия находится на первом месте по импорту товаров в Азербайджан. Кроме этого, Россия находится на первом месте по экспорту из Азербайджана ненефтяной продукции", - отметил он.

Министр добавил, что в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом. "Российские инвестиции в экономику Азербайджана до сих пор составили $4 млрд, азербайджанские – в экономику России - $1 млрд. Есть интересен к расширению сотрудничества в таких сферах как энергетика, транспорт, туризм, сельское хозяйство и др. направлениях", - подчеркнул Ш.Мустафаев.

Б.Рустамбеков