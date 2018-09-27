Евро дешевеет из-за неопределенности в отношении бюджета Италии

Евро дешевеет в четверг относительно большинства основных валют, включая доллар США и иену, на опасениях, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита.
По информации газеты Corriere della Sera, запланированное на четверг заседание кабинета министров Италии может не состояться "в связи с новыми осложнениями" в обсуждении допустимого показателя дефицита бюджета.
Согласно данным Corriere, представители партии "Лига" в коалиционном правительстве встали на сторону партии "Пять звезд", выступающей за то, чтобы бюджет страны на 2019 год был сформирован с дефицитом в размере 2,4%.
Накануне другая итальянская газета - La Stampa - написала, что бюджетный дефицит Италии в следующем году составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП, пишет MarketWatch.
Итальянский бюджет на 2019 год "остается ключевой точкой неопределенности" на фоне различных данных о предполагаемом дефиците, отмечают аналитики Societe Generale.
Евро реагирует на спекуляции о том, что дефицит бюджета Италии может быть более значительным, чем ожидается, отмечает Родриго Кэтрилл, отвечающий за валютную стратегию в National Australia Bank.
"Изначально предполагалось, что этот показатель составит порядка 1,6-1,8% ВВП. Если "Лига" поддержит более высокий дефицит, Дж.Триа может подать в отставку", - цитирует Р.Кэтрилла агентство Bloomberg.
Курс евро к доллару США в четверг упал до $1,1700 по сравнению с $1,1739 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,86 иены против 132,34 иены накануне.
Евро также дешевеет относительно фунта стерлингов, швейцарского франка и канадского доллара.
Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%. Курс доллара относительно иены опустился до 112,69 иены против 112,73 иены накануне.
Американская валюта слабо отреагировала на итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые в целом совпали с ожиданиями рынка.
Федрезерв, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых. Центробанк США дал понять, что намерен поднять ставку еще один раз в этом году и планирует три повышения в 2019 году.
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