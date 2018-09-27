Палата представителей США одобрила законодательную инициативу, которая позволит предоставить $1,7 млрд для помощи жителям штатов Северная и Южная Каролина, пострадавшим от урагана "Флоренс", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" в четверг.

В конгрессе считают, что эти деньги станут только частью той суммы, которая понадобится, чтобы помочь пострадавшим от урагана американцам, отмечает агентство.

Спустя 12 дней после того, как ураган добрался до побережья, в районе, на который он обрушился, все еще наблюдаются наводнения. Больше всего пострадали территории вблизи разлившихся рек Ваккамо и Пи Ди.

Число погибших в результате урагана достигло 47 человек: 36 человек в Северной Каролине, девять в Южной Каролине и двое в штате Вирджиния.

Эксперты исследовательской компании CoreLogic подсчитали, что ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", вероятно, составил от $19 млрд до $28,5 млрд.

Ураган обрушился на восточное побережье США в середине сентября. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина.