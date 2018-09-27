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Дальнее зарубежье 27.09.2018 12:35

Палата представителей США одобрила $1,7 млрд помощи населению после урагана "Флоренс"

Палата представителей США одобрила законодательную инициативу, которая позволит предоставить $1,7 млрд для помощи жителям штатов Северная и Южная Каролина, пострадавшим от урагана "Флоренс", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" в четверг.

В конгрессе считают, что эти деньги станут только частью той суммы, которая понадобится, чтобы помочь пострадавшим от урагана американцам, отмечает агентство.

Спустя 12 дней после того, как ураган добрался до побережья, в районе, на который он обрушился, все еще наблюдаются наводнения. Больше всего пострадали территории вблизи разлившихся рек Ваккамо и Пи Ди.

Число погибших в результате урагана достигло 47 человек: 36 человек в Северной Каролине, девять в Южной Каролине и двое в штате Вирджиния.

Эксперты исследовательской компании CoreLogic подсчитали, что ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", вероятно, составил от $19 млрд до $28,5 млрд.

Ураган обрушился на восточное побережье США в середине сентября. Он привел к сильным ливням, вызвавшим наводнения. Сильнее всего пострадали штаты Северная и Южная Каролина.

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Тэги: США, УРАГАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]