Ж/д Казвин-Решт будет готова к вводу в строй в I квартале 2019 года

Железная дорога Казвин-Решт (Иран), являющаяся частью международного транспортного коридора Север-Юг, будет готова к эксплуатации к апрелю 2019 года,
"Укладка отрезка железной дороги Казвин-Решт на севере Ирана будет завершена в течение месяца, этот железнодорожный маршрут будет готов к вводу в эксплуатацию до 20 марта 2019 года", - отмечает издание Financial Tribune со ссылкой на компанию "Railway Services and Technical Construction Engineering Company" (связана с компанией "Железные дороги Ирана").
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.
А.Азизов
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