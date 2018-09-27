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Транспорт и связь 27.09.2018 13:38

Ж/д Казвин-Решт будет готова к вводу в строй в I квартале 2019 года

Железная дорога Казвин-Решт (Иран), являющаяся частью международного транспортного коридора Север-Юг, будет готова к эксплуатации к апрелю 2019 года,

"Укладка отрезка железной дороги Казвин-Решт на севере Ирана будет завершена в течение месяца, этот железнодорожный маршрут будет готов к вводу в эксплуатацию до 20 марта 2019 года", - отмечает издание Financial Tribune со ссылкой на компанию "Railway Services and Technical Construction Engineering Company" (связана с компанией "Железные дороги Ирана").

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, ЖЕЛДОРОГА, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]