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27.09.2018 13:57

Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?

Банк Республика предлагает выгодные условия по зарплатным проектам.

Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика резко увеличилось

Увеличилось количество компаний подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика

Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика, увеличилось на 50%.

Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, предлагает ряд преимуществ и дополнительных льгот для руководителей и сотрудников компаний в рамках зарплатных проектов. Показатели банка также подтверждают это. Только за последний год количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту, увеличилось на 50%.

Подключившись к зарплатному проекту Банка Республика, предприятие и его сотрудники получают много выгодных возможностей. Так, предприятия уменьшают затраты на инкассацию, помимо выгодных преимуществ, они освобождаются от дополнительной потери времени и привлечениня дополнительных ресурсов.

Владельцы зарплатных карт всегда смогут обналичить свои деньги в широкой сети банкоматов Банка Республика без каких-либо процентов.

Кроме того, пользователи зарплатных карт автоматически подключаются к бонусной системе PayKart и могут получить потребительские кредиты на более выгодных условиях.

В рамках проекта, платежные карты MasterCard и Visa предлагаются бесплатно, без комиссии за обслуживание и со сроком действия 5 лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]