Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?

Банк Республика предлагает выгодные условия по зарплатным проектам.
Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика резко увеличилось
Увеличилось количество компаний подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика
Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика, увеличилось на 50%.
Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, предлагает ряд преимуществ и дополнительных льгот для руководителей и сотрудников компаний в рамках зарплатных проектов. Показатели банка также подтверждают это. Только за последний год количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту, увеличилось на 50%.
Подключившись к зарплатному проекту Банка Республика, предприятие и его сотрудники получают много выгодных возможностей. Так, предприятия уменьшают затраты на инкассацию, помимо выгодных преимуществ, они освобождаются от дополнительной потери времени и привлечениня дополнительных ресурсов.
Владельцы зарплатных карт всегда смогут обналичить свои деньги в широкой сети банкоматов Банка Республика без каких-либо процентов.
Кроме того, пользователи зарплатных карт автоматически подключаются к бонусной системе PayKart и могут получить потребительские кредиты на более выгодных условиях.
В рамках проекта, платежные карты MasterCard и Visa предлагаются бесплатно, без комиссии за обслуживание и со сроком действия 5 лет.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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