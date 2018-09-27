Почему предприниматели выбирают зарплатные проекты Банк Республика?

Банк Республика предлагает выгодные условия по зарплатным проектам.

Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика резко увеличилось

Увеличилось количество компаний подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика

Количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту Банка Республика, увеличилось на 50%.

Банк Республика, уделяющий особое внимание корпоративному банкингу, предлагает ряд преимуществ и дополнительных льгот для руководителей и сотрудников компаний в рамках зарплатных проектов. Показатели банка также подтверждают это. Только за последний год количество компаний, подключившихся к зарплатному проекту, увеличилось на 50%.

Подключившись к зарплатному проекту Банка Республика, предприятие и его сотрудники получают много выгодных возможностей. Так, предприятия уменьшают затраты на инкассацию, помимо выгодных преимуществ, они освобождаются от дополнительной потери времени и привлечениня дополнительных ресурсов.

Владельцы зарплатных карт всегда смогут обналичить свои деньги в широкой сети банкоматов Банка Республика без каких-либо процентов.

Кроме того, пользователи зарплатных карт автоматически подключаются к бонусной системе PayKart и могут получить потребительские кредиты на более выгодных условиях.

В рамках проекта, платежные карты MasterCard и Visa предлагаются бесплатно, без комиссии за обслуживание и со сроком действия 5 лет.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.