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Карабахский конфликт 28.09.2018 09:23

Посредники по Карабаху предупредили глав МИД Азербайджана и Армении о необходимости компромисса

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер – США) обсудили ситуацию в регионе с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и обратились за разъяснениями в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и ненужной гибели людей», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи.

В заявлении отмечается, что посредники «предупредили министров об угрозах эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать риторики, которая может накалить ситуацию».

«Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон», - говорится в заявлении.

В этом контексте, как говорится в заявлении, министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и дополнительных мер для снижения напряженности.

«Министры договорились встретиться еще раз до конца года»,- отмечается в заявлении.

Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, после чего проинформируют МГ ОБСЕ и Постоянный совет о ходе переговоров.

В заявлении отмечается, что встречи с министрами состоялись в период с 25-27 сентября отдельно и совместно. На них участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]