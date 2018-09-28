Посредники по Карабаху предупредили глав МИД Азербайджана и Армении о необходимости компромисса

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер – США) обсудили ситуацию в регионе с главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Сопредседатели и министры обсудили ситуацию в регионе и обратились за разъяснениями в отношении нескольких недавних заявлений и инцидентов, вызывающих обеспокоенность. Сопредседатели выразили глубокое сожаление по поводу продолжающейся и ненужной гибели людей», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи.
В заявлении отмечается, что посредники «предупредили министров об угрозах эскалации, призвали стороны конструктивно участвовать в формировании позитивной атмосферы и избегать риторики, которая может накалить ситуацию».
«Сопредседатели подчеркнули, что всеобъемлющее урегулирование потребует компромиссов от всех сторон», - говорится в заявлении.
В этом контексте, как говорится в заявлении, министры подтвердили важность принятия мер для активизации переговорного процесса и дополнительных мер для снижения напряженности.
«Министры договорились встретиться еще раз до конца года»,- отмечается в заявлении.
Сопредседатели планируют посетить регион в ближайшем будущем, после чего проинформируют МГ ОБСЕ и Постоянный совет о ходе переговоров.
В заявлении отмечается, что встречи с министрами состоялись в период с 25-27 сентября отдельно и совместно. На них участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Ф.Исазаде
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