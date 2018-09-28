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28.09.2018 10:25

«Р-Фарм» принял участие в Девятом российско-азербайджанском региональном форуме

27 сентября 2018 года в Баку прошел Девятый российско-азербайджанский региональный форум. От группы компаний «Р-Фарм» в пленарном заседании форума и круглом столе, посвященном теме двустороннего сотрудничества в сфере промышленности и энергетики, приняли участие председатель совета директоров группы компаний Алексей Репик, директор департамента по продажам в СНГ Николай Земсков, руководитель проектов Станислав Мертенс и директор ООО «Р-Фарм» Азербайджан Наталья Баданина.

Форум стал логическим продолжением переговоров Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прошедших 1 сентября в Сочи. Переговоры завершились подписанием совместного заявления, определившего пять приоритетных направлений для сотрудничества. В числе наиболее актуальных оказалось создание совместных производств, способных поставлять свою продукцию и на экспорт, в перспективных отраслях экономики.

Одним из итогов форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «Р-Фарм» и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания». Основная цель сотрудничества – организация локального производства фармацевтической продукции, а также реализация проекта по внедрению маркировки лекарственных препаратов для обеспечения поставок качественной, эффективной и безопасной продукции и защиты ее легального оборота.

Программа будет реализована с участием современного фармацевтического комплекса «Хайят Фарм», который строится в настоящий момент на территории Пираллахинского промышленного парка близ г. Баку. Учредителями и акционерами предприятия выступают Группа компаний «Р-Фарм» (Российская Федерация), ООО «Вита-А» (Азербайджанская Республика) и ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (Министерство экономики, Азербайджанская Республика).

«Сегодня азербайджанский фармацевтический рынок демонстрирует запрос на повышение доступности лекарственных средств. Его удовлетворение – одна из наших главных задач», - считает Алексей Репик.

Комплекс будет отвечать всем современным стандартам, в т.ч. надлежащим практикам GMP. Мощность завода будет превышать 250 млн единиц продукции в год, а портфель продуктов будет включать лекарственные средства для терапии социально значимых и высокозатратных нозологий, в том числе препаратов для лечения онкологических, кардиологических заболеваний, сахарного диабета. В дальнейшем портфель планируется расширить, что позволит покрыть запросы не только рынка Азербайджанской Республики, но и выйти на рынки близлежащих стран.

«Р-Фарм» — это социально ориентированный бизнес. При организации нового предприятия для нас очень важно оказать положительное воздействие на окружающее его сообщество. Поэтому вместе с современными технологиями и новыми рабочими местами мы планируем перенести сюда и лучшие практики по подготовке высокопрофессиональных кадров, образовательные проекты, которые уже сейчас успешно реализуются в России», - добавляет Алексей Репик.

Так, в ближайшее время «Р-Фарм» планирует заключить ряд соглашений о сотрудничестве с азербайджанскими вузами. Их целью станет поиск наиболее талантливой молодежи, которая получит возможность участвовать в стипендиальном проекте компании и пройти практику на её производственных площадках.

Кроме того, в Азербайджане востребован опыт компании в области совершенствования системы дуального образования. Переговоры на эту и другие темы уже ведутся с Министерством образования Азербайджанской Республики и Фондом Гейдара Алиева.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]