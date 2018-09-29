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СНГ 29.09.2018 13:43

Премьер Молдовы требует вывода российских войск

Премьер-министр Молдовы Павел Филип с трибуны Генеральной ассамблеи ООН потребовал вывода российских войск с территории страны, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

"Сегодня мы еще раз призываем с этой трибуны Российскую Федерацию прекратить эти незаконные и провокационные действия и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих военных сил и вооружений в соответствии с обязательствами, взятыми на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году и с соблюдением обязательств, вытекающих из международного права и устава ООН", - заявил П.Филип в Нью-Йорке.

По его словам, "полный вывод российских войск будет содействовать урегулированию приднестровского конфликта и реинтеграции страны".

Он приветствовал решение о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН пункта "Окончательный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии".

"Правительство Молдавии приветствует это важное решение ООН, принятое в период, когда имеет место ухудшение внутренней и региональной ситуации в результате участившихся дестабилизирующих действий иностранных вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований в восточной части страны", - подчеркнул молдавский премьер.

"Несмотря на трудности, которые тормозят процесс урегулирования, молдавские власти намерены определить в формате переговоров "5+2" политическое решение этого затянувшегося конфликта, вызванного извне в восточной части Республики Молдова", - сказал П.Филип.

Он выразил удовлетворение тем, что 22 июня 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой, "прямым образом, без обиняков, заявлено о несовместимости норм международного права с перманентным отказом Российской Федерации вывести свои войска и вооружения с территории Молдавии".

"Резолюция является важным документом ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии", - отметил П.Филип.

Молдавский премьер подчеркнул, что проводимые в последнее время совместные военные учения Оперативной группы российских войск с неконституционными военными формированиями Приднестровья являются "грубым нарушением молдавско-российского соглашения о прекращении вооруженного конфликта, подписанного в 1992 году, которое предусматривает "строгий нейтралитет" российских войск на весь период их вывода с территории Республики Молдова".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВОЙСКА


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