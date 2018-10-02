Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в международном форуме «Российскаяэнергетическаянеделя» в Москве, говорится всообщении пресс-службы министерства.
«Визит П.Шахбазова в Россию осуществляется по приглашению министра энергетики РФ Алексея Новака. Глава Минэнерго Азербайджана 3 октября на форуме выступит с докладом на тему «Эффективность в энергорегулировании: общие и индивидуальные подходы стран»», - отмечается в информации.
Кроме того, П.Шахбазов примет участие в мероприятии под названием «Будущее энергосистемы», организуемым компанией Siemens в рамках «Российской энергетической недели».
В работе форума «Российскаяэнергетическаянеделя», который пройдет с 3 по 7 октября, примут участие президент России Владимир Путин, представители правительства различных стран, местных и международных энергетических компаний.
Н.Аббасова
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