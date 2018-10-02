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ТЭК 02.10.2018 16:56

Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов примет участие в международном форуме «Российскаяэнергетическаянеделя» в Москве, говорится всообщении пресс-службы министерства.

«Визит П.Шахбазова в Россию осуществляется по приглашению министра энергетики РФ Алексея Новака. Глава Минэнерго Азербайджана 3 октября на форуме выступит с докладом на тему «Эффективность в энергорегулировании: общие и индивидуальные подходы стран»», - отмечается в информации.

Кроме того, П.Шахбазов примет участие в мероприятии под названием «Будущее энергосистемы», организуемым компанией Siemens в рамках «Российской энергетической недели».

В работе форума «Российскаяэнергетическаянеделя», который пройдет с 3 по 7 октября, примут участие президент России Владимир Путин, представители правительства различных стран, местных и международных энергетических компаний.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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