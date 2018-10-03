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Транспорт и связь 03.10.2018 17:42

Иран намерен за 4 года вложить $5 млрд в расширение железных дорог

Иран планирует инвестировать $5 млрд в увеличение железнодорожной сети страны в ближайшие четыре года, заявил главный исполнительный директор госкомпании Iranian Railways Саид Мохаммадзаде.

Он подчеркнул важность расширения железных дорог страны, сообщает IRNA. В прошлом году, по его словам, железнодорожный транспорт позволил сэкономить $250 млн расходов на топливо для страны.

Глава Iranian Railways добавил, что Иран намерен увеличить железнодорожные грузоперевозки до 25 млн тонн к 2020 году, то есть планируется довести их долю в общем объеме перевозок до 30%.

В качестве примера значимости железных дорог С.Мохаммадзаде сообщил, что Европейский союз в прошлом году экспортировал в Иран товары на сумму $11 млрд, импортировал - на $10 млрд.

Он сказал, что расширение железнодорожной сети является приоритетом, особенно проведение ветки к порту Чабахар на юге и Энзели на севере страны. Соединение Китая с Европой через иранскую железнодорожную сеть является еще одним важным пунктом развития, добавил С.Мохаммадзаде.

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Тэги: ИРАН, ЖЕЛДОРОГИ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]