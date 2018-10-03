Иран намерен за 4 года вложить $5 млрд в расширение железных дорог

Иран планирует инвестировать $5 млрд в увеличение железнодорожной сети страны в ближайшие четыре года, заявил главный исполнительный директор госкомпании Iranian Railways Саид Мохаммадзаде.
Он подчеркнул важность расширения железных дорог страны, сообщает IRNA. В прошлом году, по его словам, железнодорожный транспорт позволил сэкономить $250 млн расходов на топливо для страны.
Глава Iranian Railways добавил, что Иран намерен увеличить железнодорожные грузоперевозки до 25 млн тонн к 2020 году, то есть планируется довести их долю в общем объеме перевозок до 30%.
В качестве примера значимости железных дорог С.Мохаммадзаде сообщил, что Европейский союз в прошлом году экспортировал в Иран товары на сумму $11 млрд, импортировал - на $10 млрд.
Он сказал, что расширение железнодорожной сети является приоритетом, особенно проведение ветки к порту Чабахар на юге и Энзели на севере страны. Соединение Китая с Европой через иранскую железнодорожную сеть является еще одним важным пунктом развития, добавил С.Мохаммадзаде.
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