Иран намерен за 4 года вложить $5 млрд в расширение железных дорог

Иран планирует инвестировать $5 млрд в увеличение железнодорожной сети страны в ближайшие четыре года, заявил главный исполнительный директор госкомпании Iranian Railways Саид Мохаммадзаде.

Он подчеркнул важность расширения железных дорог страны, сообщает IRNA. В прошлом году, по его словам, железнодорожный транспорт позволил сэкономить $250 млн расходов на топливо для страны.

Глава Iranian Railways добавил, что Иран намерен увеличить железнодорожные грузоперевозки до 25 млн тонн к 2020 году, то есть планируется довести их долю в общем объеме перевозок до 30%.

В качестве примера значимости железных дорог С.Мохаммадзаде сообщил, что Европейский союз в прошлом году экспортировал в Иран товары на сумму $11 млрд, импортировал - на $10 млрд.

Он сказал, что расширение железнодорожной сети является приоритетом, особенно проведение ветки к порту Чабахар на юге и Энзели на севере страны. Соединение Китая с Европой через иранскую железнодорожную сеть является еще одним важным пунктом развития, добавил С.Мохаммадзаде.