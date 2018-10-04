Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и новый посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

"З.Гасанов поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между нашими странами", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

З.Патарадзе, в свою очередь, подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности военного сотрудничества.

"В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде