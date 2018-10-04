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Внешняя политика 04.10.2018 12:57

Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и новый посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.

"З.Гасанов поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между нашими странами", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

З.Патарадзе, в свою очередь, подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности военного сотрудничества.

"В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]