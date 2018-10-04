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Дальнее зарубежье 04.10.2018 21:02

Минюст США начал расследование против Danske Bank, банку грозит огромный штраф - FT

Danske Bank может грозить огромный штраф по итогам расследования, возбужденного министерством юстиции США в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка, пишет Financial Times.

Как сообщил датский банк, он получил от Минюста запрос на информацию, однако сроки и результаты расследования пока неизвестны.

"Мы сотрудничаем с властями, расследующими нашу деятельность в рамках этого дела. Однако пока слишком рано спекулировать о том, к какому результату может прийти следствие", - сказал в интервью изданию временный руководитель банка Йеспер Нильсен.

Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации Danske Bank. В этом году из-за коррупции и крупномасштабного обслуживания нерезидентов был ликвидирован латвийский банк ABLV.

По оценке аналитиков, скандал с отмыванием денег может вылиться в штраф Danske Bank на несколько миллиардов долларов США. Ряд экспертов называют сумму в $6,2-7,7 млрд.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.

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Тэги: ДАНИЯ, США, БАНК, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]