Минюст США начал расследование против Danske Bank, банку грозит огромный штраф - FT

Danske Bank может грозить огромный штраф по итогам расследования, возбужденного министерством юстиции США в связи с отмыванием денег, произошедшим в эстонском филиале банка, пишет Financial Times.

Как сообщил датский банк, он получил от Минюста запрос на информацию, однако сроки и результаты расследования пока неизвестны.

"Мы сотрудничаем с властями, расследующими нашу деятельность в рамках этого дела. Однако пока слишком рано спекулировать о том, к какому результату может прийти следствие", - сказал в интервью изданию временный руководитель банка Йеспер Нильсен.

Правительство Дании сообщило, что готово на все для того, чтобы избежать ликвидации Danske Bank. В этом году из-за коррупции и крупномасштабного обслуживания нерезидентов был ликвидирован латвийский банк ABLV.

По оценке аналитиков, скандал с отмыванием денег может вылиться в штраф Danske Bank на несколько миллиардов долларов США. Ряд экспертов называют сумму в $6,2-7,7 млрд.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах.