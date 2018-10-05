Пресс-релиз

8 октября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдет показ художественного фильма «Память осени» (режиссер Андрей Соколов, 2005 год). Он приурочен к 75-летию актрисы Инны Чуриковой и организован совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



