Пресс-релиз

8 октября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдет показ художественного фильма «Память осени» (режиссер Андрей Соколов, 2005 год). Он приурочен к 75-летию актрисы Инны Чуриковой и организован совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств.
Начало – в 16:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»