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Внутренняя политика 09.10.2018 11:58

Президент Алиев провел заседание по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года

Заседание Кабинета министров Азербайджана под председательством президента страны Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития и предстоящим задачам республики за 9 месяцев 2018 года, состоялось во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава государства выступил на заседании.

На заседании также выступили министр налогов Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель правления ОАО «Azerxalcha» Видади Мурадов.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАБМИН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]