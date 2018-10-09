Президент Алиев провел заседание по итогам социально-экономического развития Азербайджана за 9 месяцев 2018 года

Заседание Кабинета министров Азербайджана под председательством президента страны Ильхама Алиева, посвященное итогам социально-экономического развития и предстоящим задачам республики за 9 месяцев 2018 года, состоялось во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Глава государства выступил на заседании.

На заседании также выступили министр налогов Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель правления ОАО «Azerxalcha» Видади Мурадов.

Ф.Исазаде