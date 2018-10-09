ОДКБ займется выявлением каналов переброски террористов

ОДКБ, начиная с 2019 года, планирует проводить спецоперацию по выявлению каналов переброски террористов, заявил заместитель генсекретаря организации Валерий Семериков.

"Начиная с 2019 года, мы будем практиковать проведение в формате ОДКБ специальной операции, направленной на выявление маршрутов переброски боевиков и каналов поставки оружия в районах террористической активности", - сказал В.Семериков, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

По его словам, в ходе проведения данной спецоперации также планируется получать упреждающую информацию об использовании гражданами государств-членов ОДКБ территории третьих стран для ресурсной поддержки международных террористических организаций.