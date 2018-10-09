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Регион 09.10.2018 18:41

ОДКБ займется выявлением каналов переброски террористов

ОДКБ, начиная с 2019 года, планирует проводить спецоперацию по выявлению каналов переброски террористов, заявил заместитель генсекретаря организации Валерий Семериков.

"Начиная с 2019 года, мы будем практиковать проведение в формате ОДКБ специальной операции, направленной на выявление маршрутов переброски боевиков и каналов поставки оружия в районах террористической активности", - сказал В.Семериков, выступая на конференции ОБСЕ во вторник в Минске.

По его словам, в ходе проведения данной спецоперации также планируется получать упреждающую информацию об использовании гражданами государств-членов ОДКБ территории третьих стран для ресурсной поддержки международных террористических организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, АНТИТЕРРОР, СПЕЦОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]